ناشطوا التظاهرات البعثيين وعملاء أميركا يعلنون براءتهم مما يجري في “المنطقة الخضراء”!!

2020/01/01 | 19:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالم لطيف العنبكي الثورة العراقية أو الانتفاضة الشعبية؛ سيطر عليها عملاء أميركا وحثالة حزب صدام حسين كما سيطرة دواعش أميركا وتركيا والسعودية وإسرائيل على الثورة السورية أو الانتفاضة في بداية […]

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