العراق يدخل العام 2020 بالعودة أربعين عاما الى الوراء

2020/01/01 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: علي وجيه محجوب قررت ايران مع لحظة دخول العام الجديد 2020 ان تعود بالعراق الى أربعة عقود الى الوراء و تحديدا عام 1979.احراق السفارة الأمريكية في بغداد ليلة دخول 2020 هو يوم النسخة العراقية من احراق سفارة واشنطن على يد اتباع حرس نظام الخميني في طهران قبل أربعين عاما.كان ينبغي الدخول الى […]

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