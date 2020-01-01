وزير الداخلية يعلن انتهاء التظاهرة وانسحاب المحتجين تماماً من امام السفارة الاميركية

2020/01/01 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الداخلية، الأربعاء (1 كانون الثاني 2019) انتهاء التظاهرة وانسحاب المحتجين تماماً من امام السفارة الأميركية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت فضائية العراقية، في خبر عاجل، أن "وزير الداخلية ياسين الياسري، أعلن انتهاء التظاهرة وانسحاب المتظاهرين، من أمام مبنى السفارة الأمريكية تماما".

قبيل ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة، إنهاء المظاهر الاحتجاجية أمام السفارة الأميركية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "محيط سفارة الولايات المتحدة الامريكية ببغداد، شهد احتجاجات واعتصام من قبل المحتجين يوم امس الثلاثاء 31 كانون الأول 2019، واستمرت لغاية اليوم، وقد تخللتها حالات حرق وكسر أبواب وزجاج الاستعلامات الرئيسيّة للسفارة".

وأضافت: "وبناءً على التزامات العراق في حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات الدول داخل الأراضي العراقية، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتأمين وحماية السفارة والموظفين العاملين فيها، كما دعا المتظاهرين والمعتصمين الغاضبين للانسحاب من محيطها وانهاء الاحتجاجات والاعتصام وان رسالتهم قد وصلت".

واكملت: "وعليه جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وانهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الامنية العراقية محيط السفارة بالكامل".

ودعا الحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم، المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، إلى الانسحاب.

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، صباح الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، فيما نصبوا خيام الاعتصام أمام السفارة.

وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.

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