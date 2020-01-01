انسحاب جميع المحتجين من امام السفارة الاميركية ورفع سرادق الاعتصام

2020/01/01 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ذكر الجيش العراقي ،اليوم الاربعاء، أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد .وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أنه “جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الامنية العراقية محيط السفارة […]

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