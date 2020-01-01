بعد موقفها من أحداث السفارة الأمريكية..

2020/01/01 | 19:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرهاجم محمد الحيدري، "ممثل ولي الفقيه" ورئيس التوجيه العقائدي في الحشد الشعبي، الرؤساء الثلاثة برهم صالح وعادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي، لرفضهم مهاجمة السفارة الأمريكية.

هاجم الحيدري الرئاسات الثلاث بعد رفضها الهجوم على السفارة الأمريكية من قبل فصائل في الحشد الشعبي

وقال الحيدري في رسالة إلى الرئاسات الثلاث: "اطّلع الجميع على اهتمامكم الكبير بشأن بعض التصرفات التي صاحبت مسيرة التشييع الواسعة أمام السفارة الأمريكية، ونحن بالطبع لا نوافق الاعتداء على السفارات والممثليات الدبلوماسية".

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وأضاف: "لكن نتساءل هنا: لماذا لم نجد مثل هذا الاهتمام قد حصل منكم أمام اعتداء العصابات وحرقها المنازل والمباني والممتلكات العامة والخاصة في بغداد وعدد من المحافظات، وكلّها ملكٌ للشعب العراقي وخاصة ممتلكات الناس وتدميرها؟ وكذلك قيام العصابات بعمليات قتل وخطف وتعطيل للنظم وللحياة اليومية، فلم نجد موقفًا صارمًا؟".

كما أشار بالقول: "وربّما مَنْ يقول إن الهجوم الذي حصل أمس يختلف باعتباره على سفارة، وهذا ما يخالف الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.



لكنّنا لم نجد أي اهتمام من قبلكم حينما أحرقت العصابات القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف بالكامل بعد انسحاب الأمن من محيطها، وتكرر حرقها ولم تُرسل أي قوة لحمايتها؟ كذلك اعتداء عصابات على القنصلية الإيرانية في كربلاء في محاولة منهم لحرقها، فلم نجد الخطوات الصارمة بإرسال قوات أمن لحمايتها أو باتخاذ مواقف حازمة؟".

وتابع الحيدري أيضًا: إن "ما حصل في هذه الأيام هو القتل المباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لشبابنا المضحين من أبناء الحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات المسلحة العراقية، وقد اعترفت وتفاخرت بذلك.



وبالمقابل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تقم بقتل أبناء الشعب، بل ودعمتهم وساندتهم في جهادهم ضد داعش".

تساءل الحيدري: لماذا لم تحاسبوا من أحرق الممتلكات وترسلوا قوات بعد الاعتداء على قنصليتي إيران في كربلاء والنجف؟

وختم الحيدري رسالته بالقول "نأمل منكم أيها السادة من الآن فصاعدًا أن نجد موقفًا حازمًا وصارمًا وشديدًا تجاه العصابات (المدعومة من أمريكا) والتي تقتل وتخطف وتحرق وتعرقل الحياة والتي بدأت تمتدّ لمنشآت اقتصادية حيوية".

وأدان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء الأول من كانون الثاني/يناير، بشدة الغارات الأمريكية على مواقع تابعة لكتائب حزب الله في العراق، مؤكدًا أن "واشنطن تحاول أن تنتقم لداعش من الحشد الشعبي".

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وهذه صورهم

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