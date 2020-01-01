فرحان شكور يتوج بأول القابه مع الفيصلي الاردني في 2020

2020/01/01 | 19:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حصد فريق الفيصلي الاردني، لقب بطولة الشيخ سلطان العدوان للعام الحالي 2020.

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