علاوي يؤكد ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي وابعاده عن اي تأثيرات جانبية

2020/01/01 | 19:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شدد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاربعاء، على ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي وابعاده عن اي تأثيرات جانبية .

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