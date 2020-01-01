2020/01/01 | 19:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتقوا ناراً وقودها العراق – علي الشكري مذ خلق العراق وطناً وهو ساحة ملتهبة ، وميدان لنزال المتخاصمين ، الجميع يخشى على وطنه ، الا حكام العراق وأصحاب القرار فيه ، الأرض عندهم مباحة ، والشعب وقود ما خلق الا للحرق والقتل والتهجير والتجويع والتشرذم ، ما أصيب بلد بمكروه الا والمال العراقي ينفق ، […]

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