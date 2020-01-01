2020/01/01 | 19:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من أزمة دبلوماسية تضع العراق في أتون صراعات إقليمية ودولية بغداد – الزمان وصفت فعاليات سياسية وشعبية محاولات اقتحام السفارة الامريكية في بغداد (بالسلوك غير المقبول) ويضع العراق في اتون الصراعات الاقليمية والدولية وساحة لتصفية الحسابات , محذرين من ازمة دبلوماسية خطرة قد تدفع البلاد نحو المجهول , فيما اتهمت الولايات المتحدة الامريكية , […]

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