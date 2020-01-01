2020/01/01 | 19:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقم قياسي بتسلّم محصول الشلب يتجاوز 200 ألف طن النجف تطالب الحكومة بصرف مستحقات المزارعين لدعم المنتوج الوطني النجف – سعدون الجابري تفقد محافظ النجف لؤي الياسري مواقع السايلوات التي تتسلم محصول الشلب من المزارعين والمسوقين في الكوفة واطراف مدينة النجف .وقال بيان للمكتب الاعلامي للمحافظ تلقته(الزمان) امس انه(من المتوقع أن تصل الكميات المسوقة […]

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