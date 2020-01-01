بسبب هجمات الميليشيات .. السفارة الامريكية ببغداد تعلق العمليات القنصلية العامة لاشعار اخر

2020/01/01 | 19:44 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخبارية علقت السفارة الامريكية ببغداد، اليوم الاربعاء، جميع العمليات القنصلية العامة الى اشعار اخر، بسبب الهجمات من قبل الميليشيات على مجمع السفارات .وذكر...

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