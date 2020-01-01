2020/01/01 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، انه سيتم نشر سبعمئة وخمسين جنديا إضافيا في منطقة السفارة الأميركية ردا على الاحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد.

وقال اسبر في تصريح، إن هذا الانتشار يعتبر إجراء مناسبا ووقائيا تم اتخاذه ردا على زيادة مستويات التهديد ضد أفراد القوات الأميركية والمرافق والمواقع التابعة لها في العراق، لافتا الى ان هذا الاجراء جاء بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف إسبر، أن الولايات المتحدة ستحمي شعبها ومصالحها أينما وجدت في جميع أنحاء العالم، وانه سيتم إرسال قوات إضافية من قوة الرد السريع للانتشار على مدار الأيام القليلة القادمة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبر: سيتم نشر 750 جنديا في المنطقة ردا على أحداث بغداد الأخيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبر: سيتم نشر 750 جنديا في المنطقة ردا على أحداث بغداد الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).