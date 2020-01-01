السفارة الاميركية توجه انذاراً عاجلاً الى رعاياها في العراق

2020/01/01 | 20:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دعت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الاربعاء، رعايها المتواجدين في العراق، الى عدم الاقتراب من مبناها في المنطقة الخضراء وسط بغداد.وذكرت السفارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انها “تطلب من رعاياها المتواجدين في العراق عدم الاقتراب من مبنى السفارة”.ودعت السفارة رعاياها الى “الاتصال بوزارة الخارجية في حالة الطوارئ”

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