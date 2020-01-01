2020/01/01 | 20:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ علي: 2020 سيكون عام تشكيل حكومة وطنية محترمة والقضاء على السلاح والمسلحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/01 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي: 2020 سيكون عام تشكيل حكومة وطنية محترمة والقضاء على السلاح والمسلحين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي: 2020 سيكون عام تشكيل حكومة وطنية محترمة والقضاء على السلاح والمسلحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).