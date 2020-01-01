نائب عن الفتح: السفارة الامريكية في بغداد

2020/01/01 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الاربعاء 1 -1 -2020، السفارة الامريكية في بغداد بان...





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