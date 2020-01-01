كتائب حزب الله ترفض أوامر الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية

2020/01/01 | 20:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررفضت كتائب حزب الله بزعامة أبو مهدي المهندس، أوامر صدرت من قيادة الحشد الشعبي بالانسحاب من محيط السفارة الأمريكية، مؤكدة استمرار الاعتصام حتى إغلاقها.

وجهت قيادة الحشد الشعبي بالانسحاب من محيط السفارة الأمريكية "احترامًا" لقرار الحكومة العراقية

ووجه الحشد الشعبي في بيان صدر عن قيادته، يوم الأربعاء الأول من كانون الثاني/يناير، ما وصفها بـ "الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية، بالانسحاب احترامًا لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك، وحفاظًا على هيبة الدولة"، مؤكدًا أن "الرسالة وصلت".

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وأشاد الحشد بموقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية "الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".

كما دعا إلى "المشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء في بغداد والمحافظات"، موضحًا أن "العزاء المركزي سيقام في بغداد الجادرية بالقرب من مطعم السفينة، حيث ستنصب سرادق العزاء هناك".

لكن كتائب حزب الله رفضت أوامر الانسحاب، وأكدت استمرار الاعتصام أمام السفارة الأمريكية إلى حين إغلاقها، فيما بدأت بنصب خيام على الضفة المقابلة للسفارة، كما أظهرت مشاهد مصورة وصور.

رفضت كتائب حزب الله بزعامة المهندس الانسحاب وأكدت استمرار الاعتصام حتى إغلاق السفارة الأمريكية

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إن "فصيلًا مواليًا لإيران يرفض الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية في بغداد رغم قرار الحشد الشعبي".

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