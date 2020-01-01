2020/01/01 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يطالب بالحفاظ على أمن البعثات ومعتصمون ينصبون سرادق قبالة المبنى خبير لـ (الزمان) : محاولة إقتحام السفارة الأمريكية ينذر بتداعيات خطيرة على العراق بغداد – قصي منذر حذر خبير سياسي من ان تداعيات محاولة اقتحام السفارة الامريكية في بغداد ستكون خطيرة لن تنتهي بانسحاب المتظاهرين الذين بدأوا بنصب سرادق الاعتصام على ضفاف نهر دجلة […]

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