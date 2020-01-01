احالة 14 مسؤولاً في وزارة النفط بينهم وكيلان إلى التقاعد

2020/01/01 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبرام عقد يعتمد أساليب متطورة للحد من تهريب المنتجات النفط يحيل 14 مسؤولاً بينهم وكيلان إلى التقاعد بغداد – عبد اللطيف الموسوي أصدرت وزارة النفط امرا باحالة 14 مسؤولا في الوزارة الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية.وطلبت وثيقة صادرة عن الدائرة الادارية والمالية في الوزارة من شركات القطاع النفطي ومعاهد التدريب النفطي ومراكز البحث والتطوير […]

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