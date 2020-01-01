2020/01/01 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط إدخال 36 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بغداد – الزمان ضبطت وزارة الداخلية مجموعة عجلات تحمل مواد مخالفة للضوابط والقوانين واعتقلت سائقيها في محافظات مختلفة.وقالت الوزارة في بيان امس ان (مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن الاستخبارات في الوزارة وبهدف دعم المنتوج الوطني وحماية القطاع الصناعي والزراعي، نفذ واجبات عدة لضبط المخالفين […]

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