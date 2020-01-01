فرنسا تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة وتدين الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

2020/01/01 | 20:08 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن فرنسا تدين "الهجمات ضد مواقع التحالف الدولي في العراق ومحاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد"، معربة عن تضامن فرنسا التام مع الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية ضمن التحالف الدولي في العراق وسوريا.

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