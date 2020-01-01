العراق: انسحاب المحتجين من أمام السفارة الأمريكية في بغداد وتعليق العمليات القنصلية

2020/01/01 | 20:08 - المصدر: فرانس 24

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على إثر قرار من قيادة الحشد الشعبي، انسحب الأربعاء جميع المتظاهرين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بعد مرور يوم على اعتصامهم أمامها، وذلك تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت كتائب حزب الله، الفصيل الموالي لإيران والمنضوي ضمن الحشد الشعبي، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا.



وفي وقت لاحق، ذكرت السفارة الأمريكية في بغداد أنها علقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر.

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