ألبسة النجف الأشرف.. جودة المنتج تحرج المستورد

2020/01/01 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مسجد الكوفة وبحر النجف يقع مصنع ألبسة النجف الأشرف "شمال غربي المحافظة" ،الذي تأسس عام 1986، وهو أحد معامل الشركة العامة للصناعات النسيجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، جودة إنتاجه هي التي جعلته ينافس المستورد، لما تحمل من مطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة، وكالة الأنباء العراقية(واع) تجولت بين أروقة المصنع وتابعت عملية الإنتاج بكل مراحلها.

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