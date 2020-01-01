شركة “غوغل” تحرج فنانة مصرية

2020/01/01 | 20:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق ردت شركة “غوغل” على تصريحات الفنانة الكوميدية المصرية بدرية طلبة، حول احتمال تسجيل صوتها في تطبيق “جي بي إس” بناء على طلب جماهيري واسع، وبتنفيذ من الشركة.ونفت الشركة وجود أي تغيير في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائطها التي تساعد الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي […]

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