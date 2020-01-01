الاحتجاجات الجماعية لعام 2019 ليست ثورات إنما تغيير كبير

2020/01/01 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاكسون ديل إن ما يميز عام 2019 هو الطريقة، التي حاولت بها الحكومات الديمقراطية والاستبدادية وتلك التي ما بينهما، إخضاع الاضطرابات بالمفاوضات والتنازلات ووعود الإصلاح اعتقال متظاهر في سانتياغو في تشيلي.كتب جاكسون ديل في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية مقالة رأي أجرى فيها مقارنة بين الاحتجاجات التي شهدها العام 2019 ولا يزال وتلك التي شهدتها ...

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