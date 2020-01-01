2019 عام الإحتجاج الشعبي وآفاقه

2020/01/01 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسماعيل زاير عام عجيب هذا الذي مضى علينا فقد كان عام 2019 مفعماً بالاحداث المثيرة والفعاليات المكثفة التي كنا نظن انها غادرتنا الى النسيان خاصة بعد الحملات المكثفة لدول عربية على شيطنة الربيع العربي وتخوينه دفاعاً عن دكتاتورياتنا التي ترغب في تأبيد وجودها وسلطاتها .وعنوان تلك الفعاليات والاحداث هو الإحتجاجات المديدة على امتداد القارات ...

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