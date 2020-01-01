صحة ذي قار: سجلنا ولادة أكثر من 70 طفلا ليلة رأس السنة الجديدة

2020/01/01 | 20:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن دائرة صحة المحافظة سجلت ولادة أكثر من 70 ليلة رأس السنة الجديدة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "دائرة صحة ذي قار سجلت ولادة 76 طفلا في خمس من مستشفيات المحافظة ليلة رأس الجديدة 2020".





وبين، أن "الإحصائية توزعت بين مشافي، الحبوبي 15 طفلا، وبنت الهدى 29، والرفاعي 15، وسوق الشيوخ 6، والشطرة 11".

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