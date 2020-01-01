العمليات المشتركة تعلن انتهاء الاحتجاجات امام السفارة الامريكية وسط بغداد

2020/01/01 | 20:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن الاحداث التي حصلت أمس أمام السفارة الامريكية في بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته "الغد برس"، إن "محيط سفارة الولايات المتحدة الامريكية ببغداد شهدت احتجاجات واعتصام من قبل المحتجين يوم امس الثلاثاء 31 كانون الأول 2019 ، واستمرت لغاية اليوم، وقد تخللتها حالات حرق وكسر أبواب وزجاج الاستعلامات الرئيسيّة للسفارة".

واضافت: "بناءً على التزامات العراق في حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات الدول داخل الأراضي العراقية، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتأمين وحماية السفارة والموظفين العاملين فيها".

ودعا "المتظاهرين والمعتصمين الغاضبين للإنسحاب من محيطها وانهاء الاحتجاحات والاعتصام وان رسالتهم قد وصلت، وعليه جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وانهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاحات، كما أمنت القوات الامنية العراقية محيط السفارة بالكامل".

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