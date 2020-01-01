سلام عبود - من هو الطرف الثالث في المعادلة السياسيّة العراقيّة؟

2020/01/01 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_عبود هل يُعقل أنّ مرتزقاً واحداً يخربط حسابات شعب كامل؟السعودية تبارك قتل العراقيين، البحرين والإمارات تفعلان المثل، وإسرائيل تبني آمالاً على ذلك.ماذا حدث؟ يجيبنا ترامب في الحادي والثلاثين من ك1 قائلاً: "هجومنا ردّ على مقتل متعاقد أميركي".تصوّروا: متعاقد! أي أحد أبشع أنواع المرتزقة الدوليين، أحد أفراد العصابات التي أوغلت، بحرّيّة مطلقة، في دماء وثروات وأمن ومصائر الشعب العراقي منذ حكومة......

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