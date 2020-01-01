عمرو إمام عمر - الإمبريالية الإستعمارية و حركات التحرر الوطنى (الحلقة الثالثة)

2020/01/01 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمرو_إمام_عمر البورجوازية و الموجة الأولى للأستعمار”التجارة الخارجية و السوق العالمى ، هما شرط و نتيجة للإنتاج الرأسمالى“كارل ماركس”الرأسمالية لا يمكنها التواجد و النمو دون التوسع المستمر لمجالات سيطرتها ، و دون إحتلال دول جديدة ، و جر الدول غير الرأسمالية إلى دوامة الأقتصاد العالمى“فلادمير لينينمدخلعلى اثر الحرب العالمية الثانية بدأ يظهر فى أوروبا تيار بورجوازياً......

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