2020/01/01 | 20:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت من استنساخ التجارب السابقة عند تكليف رئيس الوزراء بغداد – وعد الشمري: نفت قائمة سائرون، أمس الأربعاء، عزمها الدخول مستقبلاً تحالفا جديدا مع كتلة البناء، مشيرة إلى أن أي تقارب بين الطرفين لن يأتي بنتيجة تذكر، داعية إلى منح رئيس الجمهورية برهم صالح الحرية في اختيار رئيس الوزراء المقبل على وفق متطلبات المرحلة وقبول ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: لن نتحالف مجددا مع البناء ولن نقبل بمرشحي الأحزاب للحكومة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: لن نتحالف مجددا مع البناء ولن نقبل بمرشحي الأحزاب للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).