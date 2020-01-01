2020/01/01 | 20:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي وترامب يتفقان على إبقاء الخطوط المباشرة بينهما مفتوحة بغداد – الصباح الجديد: افاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ان الأخير اتفق والرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبقاء الخطوط المباشرة بينهما مفتوحة لمتابعة التطورات بشأن محاولات اقتحام السفارة الأميركية، والتي حدثت امس الأول الثلاثاء من حزب الله الذي كانت مقرات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسحاب المعتصمين التابعين للحشد الشعبي من محيط السفارة الأميركية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسحاب المعتصمين التابعين للحشد الشعبي من محيط السفارة الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).