نائب عن سائرون يستبعد الطعن بقانون الانتخابات: الكتل الشعبية مؤيدة له

2020/01/01 | 20:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: استبعدت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، امس الأربعاء، الطعن بقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا أمام المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن الكتل التي تمتلك قواعد شعبية مع القانون برمته لإثبات الوجود داخل مجلس النواب المقبل.وقال النائب عن الكتلة صباح العكيلي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الطعن بقانون الانتخابات ليس ...

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