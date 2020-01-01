2020/01/01 | 20:46 - المصدر: الغد برس

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السفارة الأميركية في بغداد تؤكد توقف جميع العمليات القنصلية حتى إ

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السفارة الأميركية في بغداد تؤكد توقف جميع العمليات القنصلية حتى إشعار آخر

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