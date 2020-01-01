بعد جريمة القتل التي حصلت في صالون نسائي ببغداد.. القبض على المتهمة في واسط

2020/01/01 | 20:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، اعتقال الفتاة التي ذبحت والدتها بعد هروبها الى محافظة واسط.

وقالت الشرطة في بيان تلقته "الغد برس"، انها "تمكنت من اكتشاف جريمة قتل بشعة داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب حيث تم الابلاغ عن عملية نحر امراة داخل صالون الحلاقة".

واضافت "وبمتابعة من قبل قسم ومركز شرطة الشعب وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة وبالتعاون مع استخبارات الشعب تم اكتشاف خيوط الجريمة وبوقت قياسي تم القاء القبض على المتهمة بعد هروبها الى محافظة واسط بعد ان تم استحصال موافقة قاضي تحقيق الشعب وتبين انها ابنة الضحية".

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