أول تغريدة لمقتدى الصدر في السنة الجديدة

2020/01/01 | 20:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء، ان الكثير من الناس يجعل الجهاد هدفا للسياسية وجمع المال، أو من المطالبة بالاصلاح مكسبا دنيويا....

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