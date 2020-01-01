في محاولةٍ هي الثالثة.. تحالف بناء يزور صالح لحل أزمة المرشح لرئاسة الحكومة

2020/01/01 | 20:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن وفداً من تحالف #البناء، زار اليوم الاربعاء، الرئيس العراقي #برهم_صالح للتشاور بشأن حل أزمة تقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعد رفض #أسعد_العيداني.وذكر […]

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