فالح مهدي - لماذا إيران؟

2020/01/01 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_مهدي في حرب حزيران المخجلة في عام 1967 التي انتهت بتلك الهزيمة المريرة للعرب ولم تزل آثارها ماثلة ،صرح وزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك موشي ديان تعليقاً على ذلك النصر الساحق ومنذ اليوم الأول الذي حققته إسرائيل في حربها الخاطفة تلك هذا التصريح ( العرب لا يقرؤون)! .لم نفهم في حينها ذلك القول ، ذلك إننا( وهنا اقصد عشرات ومئات الشباب في تلك اللحظة ) من القراء بل من المصابين بداء القراءة العظيم !

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