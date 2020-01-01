انطونيو غرامشي - لماذا أكره يوم رأس السنة

2020/01/01 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #انطونيو_غرامشي ترجمة دعاء علي(نُشر هذا المقال بالإنجليزية على مجلة Jacobin في ٢-;-٠-;-١-;-٦-;-/١-;-/١-;-).كل صباح، حين أصحو مجددًا تحت بساط السماء، أشعر أن اليوم هو رأس السنة بالنسبة لي.لهذا السبب، فأنا أكره أعياد رأس السنة التي يتم إسقاطها علينا كاستحقاقات ثابتة، تُحوّل الحياة والخيال البشري إلى موضوع تجاري، له حساب نهائي أنيق، ومبالغ غير مسددة، وميزانية للإدارة الجديدة......

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