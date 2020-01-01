دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل العاشر/ 2

2020/01/01 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري جزعت أمّو لما أصابَ ابنتها، بالأخص لما تكررت في تالي الأيام نوبات الصرع.كلّ من المعنيين بالأمر، من أفراد العائلة، كان له رأي في حالة زَري المسكينة.الحاج حسن، بطريقة كلامه المُسبغ عليها نبرة اليقين المبرم، قال أنّ اللعنة حلت على شقيقته لأن الدراويش سفّهوا بأفعالهم الشنيعة بركةً المقام وجعلوا الشفاعة مستحيلة والحالة كذلك.فيما سارة، من ناحيتها، أسرّت للأم الملولة بالحاجة إلى وصفات شملكان، على الأق......

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