2020/01/01 | 20:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت شرطة محافظة بغداد ،اليوم الاربعاء، تفاصيل جريمة قتل مروعة شهدتها العاصمة.وقال مدير اعلام شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بوقت قياسي تمكنت قيادة شرطة بغداد من اكتشاف جريمة قتل بشعة داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب حيث تم الابلاغ عن عملية نحر امراة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة تنحر امها بطريقة بشعة وشرطة بغداد تكشف ملابسات الجريمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة تنحر امها بطريقة بشعة وشرطة بغداد تكشف ملابسات الجريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).