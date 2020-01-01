إسرائيل تبدأ في ضخ الغاز إلى الأردن

2020/01/01 | 21:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر رسمي أردني ،الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للمملكة بموجب اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.

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