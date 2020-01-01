رئاسة الجمهورية تنشر توضيحاً رداً على مقال ’’مزور’’ احتوى أكاذيب ضد الرئيس صالح

2020/01/01 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، توضيحاً بشأن مقال ’’مزور’’ احتوى أكاذيب ضد الرئيس صالح، أورده موقع برنامج الشرق الاوسط في منظمة fpri الأميركية.

وقال المكتب الإعلامي في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، تداولت مؤخراً مقالاً في موقع برنامج الشرق الاوسط في منظمة fpri الاميركية ، أحتوى على كثير من الافتراءات والأكاذيب بخصوص رئيس الجمهورية د.برهم صالح بهدف تضليل الرأي العام العراقي".

وأضاف أن "المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية قد تحرى عن الموضوع فاكتشف أن المقال ليس مزوراً فحسب، بل أن الناشرين زوروا نسخة من موقع المنظمة باختلافات في العنوان، وفي بلد آخر، وقد تم تسجيل وإطلاق الموقع المنتحل في 26 آب 2019 بهدف نشر مقالات للتشويش على الرأي العام، ضمن مواضيع سياسية مفبركة عديدة، لا أساس لها من الصحة".

وتابع البيان أن "المنظمة قد أعلنت اليوم على حسابها الرسمي @fpri بان الموقع المشار اليه منتحل و ينشر مقالات مزورة لا تمت الى المنظمة بإية صلة على الإطلاق، فيما أعلن ارون ستاين، مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة fpri، و @aaronstein1 على حساب تويتر الخاص به ان "المقال مزور والموقع منتحل".

ولفت إلى أن "عملية التزوير المشار اليها والتي نفذتها جهات محترفة بالأكاذيب وبقصد تضليل أبناء شعبنا، تشير بلا شك الى حالة اليأس التي وصل اليها أعداء العراق، وهم يحاولون تشويه المواقف الوطنية للشعب العراقي ولسيادة الرئيس برهم صالح من خلال محاولة ربطها بإرادات خارجية".

بغداد اليوم - متابعة

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤوليين الحكوميين تجنب السفر إلى العراق وسوريا وذلك نتيجة الظروف الحالية التي يشهدها العراق وما حدث أمام السفارة الأمريكية ببغداد.

وجاء في مذ

بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو برلمان اقليم كردستان عثمان كريم، الاربعاء 1 كانون الاول 2020، أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين بغداد وأربيل سينفذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال كريم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتفاق الذي تم توقيع

بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الاربعاء 1 -1 -2020، السفارة الامريكية في بغداد بانها قاعدة عسكرية امريكية.

وقال الكناني في حديث، لـ( بغداد اليوم)، إن "تغريدة ترامب عن نقل معدات فتاكة وقوات الى السفارة الامر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة الجمهورية تنشر توضيحاً رداً على مقال ’’مزور’’ احتوى أكاذيب ضد الرئيس صالح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئاسة الجمهورية تنشر توضيحاً رداً على مقال ’’مزور’’ احتوى أكاذيب ضد الرئيس صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).