شرطة بغداد تكتشف جريمة قتل بشعة في الشعب

2020/01/01 | 21:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بوقت قياسي تمكنت قيادة شرطة بغداد من اكتشاف جريمة قتل بشعة داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب.حيث تم الابلاغ عن عملية نحر امراة داخل صالون الحلاقة وبمتابعة من قبل قسم ومركز شرطة الشعب وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة وبالتعاون مع استخبارات الشعب تم اكتشاف خيوط الجريمة.وبوقت […]

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