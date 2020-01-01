2020/01/01 | 21:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرق منزل نائب سابق ومقر نقابة الصيادلة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرق منزل نائب سابق ومقر نقابة الصيادلة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).