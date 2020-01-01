باستثناء ترامب.. واشنطن تحظر سفر مسؤوليها الى العراق بعد احداث السفارة

2020/01/01 | 21:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طلبت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ،اليوم الاربعاء، من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤوليين الحكوميين تجنب السفر إلى العراق وسوريا وذلك نتيجة الظروف الحالية التي يشهدها العراق وما حدث أمام السفارة الأمريكية ببغداد.و جاء في مذكرة تحمل توقيع وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، أنه ليس مسموحا للمسؤولين الحكوميين وأعضاء الكونغرس الأمريكي السفر إلى العراق وسوريا حتى […]

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