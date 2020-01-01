بعد ساعات من الجريمة.. القبض على فتاة ’’نحرت’’ والدتها داخل صالون حلاقة شمالي بغداد

2020/01/01 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على فتاة أقدمت على ’’نحر’’ والدتها شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، "بوقت قياسي تمكنت قيادة شرطة بغداد من اكتشاف جريمة قتل بشعة داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب".

وأضاف "حيث تم الابلاغ عن عملية نحر امراة داخل صالون الحلاقة وبمتابعة من قبل قسم ومركز شرطة الشعب وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة وبالتعاون مع استخبارات الشعب تم اكتشاف خيوط الجريمة".

واردف "وبوقت قياسي تم القاء القبض على المتهمة بعد هروبها الى محافظة واسط، بعد ان تم استحصال موافقة قاضي تحقيق الشعب وتبين انها ابنة الضحية".

بغداد اليوم- بغداد

استنكرت كتلة الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، احراق منزل احد قياديي تيار الحكمة النائب السابق، محمد اللكاش، في ذي قار.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي نؤيد فيه الت

بغداد اليوم - بغداد

أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، ( الاربعاء 1 كانون الثاني 2020 ) ، بشأن امكانية إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة.

وقال الشبلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه &

بغداد اليوم- بغداد

اصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، توضيحاً بشأن مقال ’’مزور’’ احتوى أكاذيب ضد الرئيس صالح، أورده موقع منتحل برنامج الشرق الاوسط في منظمة fpri الأميركية.

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