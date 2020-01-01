الاتفاقية العراقية الصينية.. زيادة التخصيص الاستثماري ومشاريع ستراتيجية منتظرة

2020/01/01 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، أن هناك إمكانية لزيادة كميات النفط الخاصة بالاستثمار الى 300 ألف برميل ضمن الاتفاقية مع الصين.

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