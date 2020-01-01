بومبيو يؤجل زيارة مصيرية الى اوكرانيا تتعلق بـ”ترامب” بسبب الاوضاع في العراق

2020/01/01 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أجل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ،اليوم الأربعا،ء رحلة مقررة إلى أوكرانيا من أجل “متابعة الوضع” في العراق حيث اقتحم متظاهرون تابعون للحشد الشعبي السفارة الأميركية في بغداد، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغن أورتاغوس.وقالت المتحدثة في بيان إنه سيتم إعادة تنظيم مجمل الجولة التي كانت ستقود بومبيو في […]

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