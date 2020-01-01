2020/01/01 | 21:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الجملي في مؤتمر صحفي "اجتهدت في اختيار كفاءات وطنية ومستقلة في تشكيلة الحكومة". وأضاف "أحي كل الأحزاب وبالأخص حزب حركة النهضة". وتابع الجملي "طلبت من الرئيس التونسي إحالة تشكيلة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب". ولفت البيان "حرصت على أن يتمتع جميع الوزراء بالنزاهة والكفاءة" مبينا "نعلم أن الصعاب كبيرة ولا نقدم وعودا غير واقعية وسنتصدى للمشاكل بكل طاقتنا". وقال "لن يتم الإعلان عن قائمة الوزراء اليوم، والحكومة المقبلة ستكون بمستوى آمال التونسيين وسنتصدى لجميع المصاعب التي تواجهها البلاد" مشيراً الى ان "أولويات الحكومة اقتصادية ومالية ولن نغير هيكلة الحكومة ولن نغير عدد الوزارات".انتهى

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، اليوم الاربعاء، تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال الجملي في مؤتمر صحفي "اجتهدت في اختيار كفاءات وطنية ومستقلة في تشكيلة الحكومة". وأضاف "أحي كل الأحزاب وبالأخص حزب حركة النهضة". وتابع الجملي "طلبت من الرئيس التونسي إحالة تشكيلة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب". ولفت البيان "حرصت على أن يتمتع جميع الوزراء بالنزاهة والكفاءة" مبينا "نعلم أن الصعاب كبيرة ولا نقدم وعودا غير واقعية وسنتصدى للمشاكل بكل طاقتنا". وقال "لن يتم الإعلان عن قائمة الوزراء اليوم، والحكومة المقبلة ستكون بمستوى آمال التونسيين وسنتصدى لجميع المصاعب التي تواجهها البلاد" مشيراً الى ان "أولويات الحكومة اقتصادية ومالية ولن نغير هيكلة الحكومة ولن نغير عدد الوزارات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إعلان تشكيل الحكومة التونسية برئاسة الجملي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إعلان تشكيل الحكومة التونسية برئاسة الجملي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).