الحكمة: القصف الأميركي في القائم أثر على ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد

2020/01/01 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت كتلة الحكمة النيابية، تأخر تسمية تكليف رئيس وزراء جديد الى الاعتداء الأميركي على مقار الحشد الشعبي في القائم.

وقال النائب عن الكتلة حسن خلاطي، إن الاعتداء الأميركي على مواقع الحشد الشعبي، انتهاك صارخ على السيادة العراقية، في ظل ظروف معقدة تعيشها البلاد باستقالة الحكومة، وصعوبة تكليف مرشح جديد، مبينا أن هذا الاعتداء زاد من الأمور تعقيداً، ويعتبر منعطفا في العلاقات العراقية الأميركية.

وأضاف، أن هناك تباين بالرأي بشأن هذا الموضوع، لكنه يُلقي بظلاله على توحيد الجهود في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

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